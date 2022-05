Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Generix: Montefiore V SLP dépasse les 5% information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 15:40

(CercleFinance.com) - Montefiore V SLP, représentée par Montefiore Investment SAS, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 26 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Generix Group et détenir, à cette date, 5,64% du capital et 5,37% des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Generix Group hors marché auprès de deux fonds, en vertu d'un accord conclu antérieurement au début de la période de préoffre qui concerne Generix depuis le 25 avril.



Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du projet d'offre publique qui sera déposé par New Gen Holding SAS sur Generix, et les actions ainsi acquises ont vocation à être apportées à New Gen Holding SAS par Montefiore Investment au prix de 9,50 euros.