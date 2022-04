Generix monte à 100% de Generix Group Portugal

(AOF) - Le 31 mars 2022, Generix Group a acquis les 50% de sa filiale Generix Group Portugal jusqu’ici détenus principalement par le dirigeant fondateur, portant à 100% la détention de cette filiale. Le dirigeant sortant accompagnera ce mouvement, prévu de longue date, dans le cadre d’une période de transition qui assurera une continuité de fonctionnement optimale.

Commentant cette acquisition, Jean-Charles Deconninck, Président du Directoire, a déclaré : " Generix Group Portugal connaît, depuis 15 ans, une belle progression de son activité grâce à sa forte notoriété sur les marchés B2B Integration (EDI, facturation électronique) et à son développement, ces dernières années, sur la Supply Chain Exécution. Cette opération, conforme à la stratégie de développement du Groupe à l'international, ancre celui-ci sur un territoire clé où il a également mis en place depuis 2018 un Centre Européen de Services Partagés ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Editeurs de logiciels : plusieurs acquisitions dans la santé

D'après le cabinet d'étude de marché IDC, le secteur de la santé devrait dépenser plus de 15 milliards de dollars dans le logiciel et les serveurs cloud d'ici 2023. Après que Microsoft a repris la société Nuance, qui mêle reconnaissance vocale et télémédecine, pour 16 milliards de dollars, c’est au tour d’Oracle de mener la plus grosse acquisition de son histoire en reprenant Cerner, numéro deux de la distribution de logiciels médicaux aux Etats-Unis. Le montant de cette opération, réalisée en cash, s’élève à 28,3 milliards de dollars. Cerner, qui a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, pourrait permettre à Oracle de renforcer ses positions dans le cloud alors que le groupe américain peine à se développer autant que ses principaux rivaux comme Google, Microsoft ou Amazon Web Services.