Generix: Moneta AM ne détient plus d'actions information fournie par Cercle Finance • 19/08/2022 à 15:10

(CercleFinance.com) - Moneta Asset Management, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Generix Group et ne plus détenir aucune action, par suite d'un apport d'actions à l'offre publique.



Pour rappel, l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Generix Group, déposée par Alantra Capital Markets, pour le compte de la SAS New Gen Holding, est ouverte du 21 juillet au 19 août inclus.



New Gen Holding s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions existantes non détenues directement ou de concert, et a l'intention de demander, si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.