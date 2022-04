Generix Group affiche un dernier trimestre record

(AOF) - Generix Group a enregistré sur l’exercice 2021/2022, un chiffre d’affaires de 84,5 millions, en croissance de 5,3%. Sur le quatrième trimestre, il est ressorti à 22,48 millions d’euros, en progression de 5%. Il s’agit pour ce dernier d’un record pour le groupe. L’activité SaaS a connu une progression significative sur le dernier trimestre (+14%).

Comme annoncé dans les précédents communiqués, le ralentissement de l'activité Services en Amérique du Nord reste marqué sur cette fin d'exercice. L'activité Conseil et Services ressort donc en croissance limitée de 3% sur l'exercice.

En Russie, Generix Group maintient son activité au service de ses clients, quasi-exclusivement de grands groupes européens présents dans le pays. Sur le trimestre, le chiffre d'affaires en Russie est stable sur l'activité SaaS et en décroissance de 0,1 million d'euro sur l'activité Services. Sur l'exercice, l'activité en Russie est en croissance de 3%.

Le taux de profitabilité attendu devrait être quasi-stable par rapport à l'exercice précédent du fait de l'effort soutenu sur les dépenses en Recherche et Développement ainsi qu'en Sales et Marketing.

Generix Group se dit attentif à l'évolution de la situation géopolitique et des sanctions internationales dans le contexte du conflit entre l'Ukraine et la Russie.

Dans ce contexte d'incertitude, l'éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail souligne disposer de relais de croissance : d'une part la dynamique de signatures constatée sur l'exercice et qui devrait se poursuivre sur l'exercice 2022/2023, et, d'autre part, le plan d'accélération de l'activité en place sur la zone Amérique du Nord.

Generix Group présentera ses perspectives 2022/2023 lors de la publication de ses résultats annuels.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Editeurs de logiciels : plusieurs acquisitions dans la santé

D'après le cabinet d'étude de marché IDC, le secteur de la santé devrait dépenser plus de 15 milliards de dollars dans le logiciel et les serveurs cloud d'ici 2023. Après que Microsoft a repris la société Nuance, qui mêle reconnaissance vocale et télémédecine, pour 16 milliards de dollars, c’est au tour d’Oracle de mener la plus grosse acquisition de son histoire en reprenant Cerner, numéro deux de la distribution de logiciels médicaux aux Etats-Unis. Le montant de cette opération, réalisée en cash, s’élève à 28,3 milliards de dollars. Cerner, qui a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, pourrait permettre à Oracle de renforcer ses positions dans le cloud alors que le groupe américain peine à se développer autant que ses principaux rivaux comme Google, Microsoft ou Amazon Web Services.