Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generix: Amplegest ne détient plus d'actions information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - Amplegest, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 avril, le seuil de 5% du capital de Generix Group et ne plus détenir, pour le compte desdits fonds, aucune action de cette société.



Le déclarant précise que ce franchissement de seuil résulte de la cession de 1.280.387 actions Generix, au prix unitaire de 9,50 euros, au profit de la société Montefiore Investment SAS.





Valeurs associées GENERIX GRP Euronext Paris -0.21%