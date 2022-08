Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generix: 6,59 millions d'actions apportées à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 11:01









(CercleFinance.com) - Euronext Paris et Alantra Capital Markets ont fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Generix Group, initiée par la SAS New Gen Holding, celle-ci a acquis 6.589.041 actions, au prix de 9,50 euros.



À la clôture de l'OPAS, qui s'est déroulée du 21 juillet au 19 août inclus, le concert composé de New Gen Holding, Montefiore Investment et certains dirigeants de la société, détient 21.840.893 actions, soit 96,2% du capital et au moins 92,89% des droits de vote.



Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris. La suspension de la cotation des actions Generix est maintenue dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.





