Generali : veut générer 100 ME d'économies supplémentaires Cercle Finance • 18/11/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - Generali souhaite intensifier son programme de réduction des coûts afin de générer quelque 100 millions d'euros supplémentaires d'économies récurrentes d'ici 2021. La société basée à Milan a déclaré qu'elle consoliderait de nouvelles méthodes de travail et optimiserait davantage les services externes en 2021 afin de générer cette nouvelle économie. Au final, la réduction totale des dépenses devrait donc atteindre 300 millions d'euros, alors que le plan initial tablait sur 200 millions d'euros de coupes. Lors d'un CMD virtuel mercredi, le groupe d'assurance a également confirmé ses objectifs financiers, affirmant que le BPA augmentera de 6% à 8% sur la période 2018-2021. Generali s'est également fixé un objectif de 4,5 à 5 milliards d'euros de dividendes cumulés pour la période, et a déclaré que son rendement des capitaux propres (ROE) devrait dépasser 11,5% en 2021.

