Generali : une OPA pour sortir Cattolica de la Bourse

(CercleFinance.com) - Le groupe italien d'assurance Generali a annoncé lundi le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) sur les actions de Cattolica, avec l'objectif de retirer les titres de la Bourse de Milan. Generali précise dans un avis réglementaire que son offre, libellée à un prix de 6,75 euros l'action, fait apparaître une prime de 15% par rapport au cours de clôture de vendredi et vise près de 174,3 millions d'euros. A ce prix, l'offre est estimée à près de 1,2 milliard d'euros. Generali était devenu l'an dernier le premier actionnaire de Cattolica en prenant une participation de 24,4%, une opération destinée à renforcer ses activités dans l'assurance-dommages en Italie. A la Bourse de Milan, l'action Cattolica bondissait de plus de 12% lundi matin pour se rapprocher du prix de l'OPA, tandis que les titres Generali gagnait 0,5%.

