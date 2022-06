Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali: une nouvelle structure organisationnelle dévoilée information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 11:23









(CercleFinance.com) - Generali a levé le voile jeudi sur une nouvelle structure organisationnelle, destinée à l'aider à atteindre ses objectifs fixés à horizon 2024 et qui va se traduire par une série de nominations au sein de plusieurs lignes de métiers.



Le nouvel homme fort de cet organigramme est Marco Sesana, l'actuel responsable de l'activité italienne du groupe, auquel vont être confiées, entre autres, les missions de transformation de l'entreprise, de marketing et de direction des investissements.



C'est Giancarlo Fancel, l'actuel directeur du risque, qui le remplacera à la tête de la branche italienne de l'assureur.



Une nouvelle zone d'activités, incluant l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, a par ailleurs été créée, avec à sa tête Giovanni Liverani, un fin connaisseur de la région.





