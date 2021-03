Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : un résultat annuel meilleur que prévu Cercle Finance • 11/03/2021 à 10:48









(CercleFinance.com) - Malgré la crise, le bénéfice opérationnel de Generali est resté stable en 2020, une performance meilleure que prévu qui permettait au titre de l'assureur italien de prendre de la hauteur jeudi à la Bourse de Milan. Le groupe milanais a dévoilé ce matin un résultat d'exploitation de 5,2 milliards d'euros au titre de l'exercice écoulé, alors que le consensus l'anticipait en repli limité, autour de 5,1 milliards d'euros. Le bénéfice net s'inscrit lui en baisse de plus de 34% à 1,7 milliard d'euros, mais ce repli s'explique essentiellement par les charges et les provisions passées sur la première moitié de l'année, fait valoir Generali. 'Nous présentons aujourd'hui d'excellents résultats, obtenus dans un contexte sans précédent dû à la crise engendrée par la pandémie', s'est félicité son directeur général, Philippe Donnet. 'Cela confirme la capacité de résistance supérieure de Generali par rapport à nos comparable du secteur, tant d'un point de vue technique qu'au niveau de sa position de capital', a-t-il ajouté. Son ratio Solvency II, une mesure de solvabilité, s'établissait à 224% à la fin décembre 2020. Fort de ces performances, le groupe d'assurance a annoncé qu'il allait verser à ses actionnaires un dividende annuel de 1,47 euro, en deux tranches, un montant très supérieur aux attentes du consensus. A la Bourse de Milan, l'action Generali progressait de 1,4% après ces bons chiffres.

