Generali: titre en hausse, un broker partage son analyse

(CercleFinance.com) - Generali gagne plus de 2% à Milan alors que UBS a réitéré aujourd'hui sa position 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours porté de 30 à 32,3 euros, nouvelle cible ne laissant pour le titre de l'assureur italien qu'un 'potentiel de hausse limité (+4%) après un rally de 30%'.



'Nous pensons que les bénéfices de la hausse des revenus nets d'intérêts (NII) et des opérations de croissance externe (M&A) sont intégrés dans le cours de bourse', juge le broker dans le résumé de sa note.



En outre, UBS considère toujours l'objectif de flux d'actifs financiers sur la période 2022-24 comme étant 'à risque' après les sorties d'actifs sous gestion (AUM) observés au mois d'octobre de cette année.





Valeurs associées GENERALI MIL +2.01%