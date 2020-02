Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : ThreeSixty Investments a reçu son agrément Cercle Finance • 19/02/2020 à 15:53









(CercleFinance.com) - Generali annonce que sa société de gestion spécialisée dans les stratégies multi-actifs a obtenu l'agrément de la Banque d'Italie. ThreeSixty Investments est le fruit d'un partenariat entre le Groupe Generali et une équipe expérimentée de professionnels de l'investissement, dirigée par Giordano Lombardo. La société vient d'être agréée par la Banque d'Italie en tant que gestionnaire d'actifs de droit italien (Società di Gestione del Risparmio). ' ThreeSixty Investments va proposer une large gamme de fonds et de solutions multi-actifs dans le cadre d'un processus d'investissement innovant qui intègre l'ensemble des classes d'actifs ' indique le groupe. Generali soutient ce projet à travers un investissement stratégique d'un milliard d'euros dans le premier fonds, qui va être lancé au premier semestre 2020 dès la validation de l'autorité de tutelle.

Valeurs associées GENERALI MIL +0.36%