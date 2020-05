Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : se veut rassurant après la dégradation de Fitch Cercle Finance • 06/05/2020 à 12:05









(CercleFinance.com) - Generali rappelle mercredi qu'il dispose d'une position de capital 'solide', même si Fitch Ratings a dégradé d'un cran le géant italien de l'assurance. Fitch a en effet fait passer la notation Generali de 'A', avec une perspective 'négative', à 'A-', avec une perspective 'stable', en raison de la dégradation de la dette souveraine italienne. Dans son communiqué, Generali a assuré que ses états financiers 2019 reflétaient une performance 'très positive', avec un résultat opérationnel de 5,2 milliards d'euros et un bénéfice net de près de 2,7 milliards d'euros. Bien que les effets de la pandémie de Covid-19 soient encore incertains pour le moment, le ratio solvabilité II reste 'solide' et dans sa fourchette cible, ajoute le groupe.

Valeurs associées GENERALI MIL +0.55%