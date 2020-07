Generali Real Estate : les prochaines étapes pour l'immobilier commercial européen

(AOF) - Dans le cadre d'une analyse consacrée à l'impact du Covid-19 sur les marchés immobiliers européens, Generali Real Estate indique observer une réduction substantielle des nouveaux projets en cours de développement. Il fait remarquer que ce développement intervient dans la plupart des crises où l'incertitude se répand chez les acteurs du marché.

Cependant, les biens immobiliers sont généralement moins affectés par la volatilité en période de ralentissement en raison de leurs caractéristiques physiques et de leur valeur intrinsèque en tant qu'actifs corporels.

Leur réévaluation potentielle affiche également un retard par rapport à l'économie générale. Compte tenu de la structure du choc actuel, les retombées du Covid-19 sur l'immobilier seront strictement liées à la dynamique du marché des occupants et donc à la modification attendue du comportement des consommateurs à moyen/long terme.

À moyen terme, jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible, Generali Real Estate pense que l'ampleur du revirement au niveau des consommateurs sera principalement influencée par le type de besoin couvert par les activités des locataires (c'est-à-dire couvrant d'abord les besoins de base, tels que la nourriture, les produits pharmaceutiques, les biens de consommation courante, ensuite les vêtements et l'électronique, et d'autres comme les produits de luxe, les loisirs) et sera associée à l'existence de solutions alternatives de "distanciation sociale" pour satisfaire les besoins commerciaux ou sociaux pertinents.

À long terme, après la solution à la crise, les habitudes des consommateurs reviendront à la normale, sauf pour celles qui se sont avérées améliorer leur qualité de vie ou être plus efficientes d'un point de vue purement économique.

À cet égard, les actifs immobiliers liés d'une manière ou d'une autre aux interactions sociales, comme le commerce de détail, retrouveront leur objet et fonction d'origine, tandis qu'une série de changements structurels et culturels, principalement liés à une adoption plus disciplinée de la numérisation et à la poursuite du développement de l'infrastructure informatique, est envisageable.