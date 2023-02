Generali Real Estate lance le fonds GREDIF II

(AOF) - Generali Real Estate a annoncé le lancement du fonds Generali Real Estate Debt Investment Fund II (GREDIF II). Il s'agit un fonds de dette senior réservé aux investisseurs professionnels, qui investit de manière diversifiée dans différentes classes d’actifs, profils de risque et zones géographiques.

GREDIF II vise une taille d'actifs de 1 milliard d'euros et le financement de prêts de dette senior, avec un ratio prêt-valeur (LTV) jusqu'à 60% et à taux variables.

Pour construire un portefeuille d'investissements bien diversifié et défensif, le fonds a pour objectif d'investir dans toute l'Europe (principalement dans les pays d'Europe continentale, mais aussi au Royaume-Uni), et au travers de différentes classes d'actifs (principalement bureau, logistique et résidentiel).

GREDIF II est classé article 8 du SFDR.