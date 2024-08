Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Generali: rachats d'actions annoncés avec les semestriels information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Generali fait part du lancement d'un programme de rachats d'actions pour jusqu'à 500 millions d'euros, à réaliser d'ici la fin de l'année, dans le cadre de son engagement à accroitre la rémunération de ses actionnaires.



La compagnie d'assurance italienne revendique pour son premier semestre 2024 un résultat net ajusté de deux milliards d'euros, en baisse de 13,1%, mais stable en excluant des plus-values et autres éléments exceptionnels enregistrés un an auparavant.



Son résultat opérationnel a augmenté de 1,6% à 3,7 milliards d'euros, soutenu par de fortes contributions de ses segments vie et gestion de fortune et d'actifs, tandis que ses primes brutes souscrites se sont accrues de 20,4% à 50,1 milliards.





Valeurs associées GENERALI 22,15 EUR MIL -1,90%