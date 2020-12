Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : rachat des activités d'assurance d'AXA en Grèce Cercle Finance • 31/12/2020 à 12:02









(CercleFinance.com) - Generali reste à peu près stable à Milan, après un accord avec AXA par lequel l'assureur italien va lui racheter ses activités d'assurance vie, épargne et dommages en Grèce pour un montant total en numéraire de 165 millions d'euros. La transaction apporte à Generali une opportunité unique d'accéder à l'important canal de distribution bancaire sur le marché grec en s'associant à Alpha Bank sur une base exclusive, explique-t-il, ajoutant qu'elle lui offre des synergies significatives. La finalisation de cette transaction (représentant un multiple cours sur bénéfices implicite de 12,2 fois en 2019) est soumise aux conditions habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires, et devrait avoir lieu à la fin du deuxième trimestre 2021.

