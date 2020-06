Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : pourrait céder son activité en Suisse Cercle Finance • 11/06/2020 à 10:02









(CercleFinance.com) - Le groupe italien souhaiterait étudier des options stratégiques au sujet de ses activités d'assurances en Suisse selon Bloomberg. La direction de Generali travaillerait avec des conseillers pour étudier plusieurs options, dont la vente d'une partie ou de la totalité de l'entreprise en Suisse selon l'agence de presse. ' Generali Switzeland réalise un résultat net un peu inférieur à 200 MCHF pour un million de clients et environ 2 Mds d'euros de primes ' indique Aurel BGC. L'entreprise, qui emploie environ 1 800 personnes propose des produits d'assurance vie ainsi que des produits de retraite.

Valeurs associées GENERALI MIL -4.62%