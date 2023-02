Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 15:42









(CercleFinance.com) - Generali stagne et sous-performe ainsi la tendance favorable à Milan, plombé par une dégradation de recommandation chez Barclays de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', malgré un objectif de cours ajusté de 38 à 38,5 euros.



Déclarant voir 'encore moins de marge pour de nouvelles surprises en termes de revenus d'investissement nets', le broker pointe la valorisation actuelle et une dynamique à court terme plus faible des commissions pour la compagnie d'assurance italienne.





