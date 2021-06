Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : objectifs précisés dans les investissement verts Cercle Finance • 30/06/2021 à 16:35









(CercleFinance.com) - Generali a annoncé mercredi qu'il avait l'intention de consacrer une enveloppe comprise entre 8,5 et 9,5 milliards d'euros pour ses 'investissements verts' au cours de la période allant de 2021 à 2025. Le géant italien de l'assurance compte par ailleurs durcir sa politique de désengagement du charbon thermique en réduisant 'graduellement' son exposition au secteur dans les années qui viennent. Son objectif est de sortir complètement de l'industrie d'ici à 2030 pour ce qui concerne les pays de l'OCDE et de ne plus financer aucun émetteur dans le secteur d'ici à 2040 dans le reste du monde. Generali se donne par ailleurs l'objectif de procéder à la décarbonatation progressive de son portefeuille d'investissement direct, qu'il entend voir atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050.

