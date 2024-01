Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Generali: monte à 100% de sa filiale P&C en Chine information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 16:44









(CercleFinance.com) - Generali a annoncé mercredi qu'il allait monter à 100% du capital de sa filiale chinoise d'assurance-dommages (P&C), précédemment détenue à 49% par le groupe italien.



Dans un communiqué, l'assureur basé à Trieste précise qu'il va débourser 99 millions d'euros pour faire l'acquisition des 51% de Generali China Insurance (GCI) qu'il ne détenait pas.



Il explique que l'opération va lui permettre de développer son offre, mais aussi d'étendre son réseau de distribution.



Dans l'assurance-vie, Generali continuera d'exploiter avec son partenaire local CNPC Capital la co-entreprise Generali China Life Insurance Company, créée en 2002 et qui a généré trois milliards d'euros de primes brutes en 2022.



Les deux groupes continueront par ailleurs de détenir ensemble la société Generali China Asset Management Company, spécialisée dans la gestion d'actifs.





