Generali : les prévisions de résultats d'un analyste

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert après l'analyse favorable d'Oddo. A l'approche des résultats à neuf mois attendus le 11 novembre, Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Generali, avec un objectif de cours relevé de 18,5 à 20 euros, pour notamment intégrer le succès de son offre sur Cattolica. 'Après celle-ci, Generali conserve une marge de manoeuvre d'environ un milliard d'euros pour réaliser de nouvelles opérations de croissance externe', note l'analyste, rappelant aussi que le groupe présentera le 15 décembre prochain son nouveau plan stratégique. Pour les neuf premiers mois de 2021, le bureau d'études s'attend à ce que l'assureur italien dévoile un résultat net de 2,11 milliards d'euros, très légèrement inférieur au consensus de l'ordre de 2,13 milliards, pour des primes attendues à 54 milliards.

Valeurs associées GENERALI MIL +0.50%