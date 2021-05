Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : le résultat net trimestriel a été multiplié par 7 Cercle Finance • 18/05/2021 à 10:01









(CercleFinance.com) - Generali annonce avoir enregistré un volume de primes brutes émises de 19,7 MdsE au titre du 1er trimestre, soit une progression de 4,2% par rapport à la même période, douze mois plus tôt. Le résultat opérationnel consolidé se chiffre à 1,6 MdE, en hausse de 11% par rapport au 1er trimestre 2020. Dans le même temps, le résultat net est passé de 113 à 802 ME, soit une progression de 609%, notamment porté par la baisse du taux d'imposition, passé de 61,2 à 31,4%. Le 1er trimestre 2020 avait aussi été affecté par plusieurs dépenses non déductibles, précise Generali. Le groupe d'assurance italien table sur une reprise de l'économie mondiale en 2021, grâce aux campagnes de vaccination mais estime que 'la demande de produits d'assurance-vie, même si elle reprend, restera plus faible, les ménages restant prudents tant en termes d'investissement que de consommation'. Le Groupe confirme le paiement d'un dividende cumulé 2019-2021 compris entre 4,5 et 5 MdsE sous réserve du contexte réglementaire et confirme son objectif d'atteindre une croissance annuelle de 6 à 8% du BPA entre 2018 et 2021.

Valeurs associées GENERALI MIL +0.96%