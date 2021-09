Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : le conseil favorable au renouvellement du DG information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 12:03









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Generali s'est déclaré mardi soir favorable à une reconduction du mandat de l'actuel directeur général du groupe, Philippe Donnet. A l'issue d'une réunion tenue hier, les membres du conseil de l'assureur italien ont pris note de la disponibilité du cadre dirigeant, qui s'est dit prêt à briguer un troisième mandat. Dans leur majorité, les membres du conseil d'administration ont exprimé leur appréciation du travail fourni par Philippe Donnet, ainsi que des résultats qu'il a pu obtenir. L'action Generali progresse actuellement de 0,8% en Bourse de Milan.

