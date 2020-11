Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : le bénéfice net baisse en raison des dépréciations Cercle Finance • 12/11/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Generali a annoncé que son bénéfice net pour les neuf premiers mois de l'année avait baissé, après avoir été touché par des dépréciations d'actifs financiers résultant de la chute des marchés de capitaux. Le groupe a déclaré que le bénéfice net est tombé à 1,3 milliard d'euros, soit un peu plus de la moitié des 2,2 milliards d'euros enregistrés il y a un an, car il a comptabilisé des dépréciations totales de 310 millions d'euros, dont 183 millions d'euros attribués au règlement de l'arbitrage sur la cession du BSI. Les primes brutes émises par l'assureur se sont élevées à près de 52 milliards d'euros, soit une légère hausse de 0,3 % par rapport à l'année dernière, grâce à la contribution positive de son secteur vie. Citant les 'lourdes' conséquences macroéconomiques et financières de la pandémie, Generali a indiqué qu'il s'attendait toujours à ce que son résultat d'exploitation soit 'résistant' cette année, bien que probablement inférieur à celui de 2019. La société a également confirmé ses plans sur les dividendes pour les années 2019-2021.

