Generali : lancement d'une obligation verte

(CercleFinance.com) - Generali indique avoir lancé une seconde obligation verte pour 600 millions d'euros pour financer ses projets de développement durable. Arrivant à maturité en 2031, elle sera émise dans le cadre de son programme EMTN et proposée à des investisseurs qualifiés. Par ailleurs, la compagnie d'assurance italienne fait part d'une offre de rachat sur trois séries d'obligations avec des premières dates de remboursement prévues en 2022, de façon à refinancer sa dette et à économiser des coûts d'intérêts.

Valeurs associées GENERALI MIL -1.39%