Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali: lancement d'un programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 10:12









(CercleFinance.com) - Generali gagne 2% à Milan, après l'annonce par la compagnie d'assurance, du lancement d'un programme de rachat d'actions aux fins de son plan d'intéressement à long terme LTI 2022-2024 et d'autres plans de rémunération et d'intéressement.



À cette fin, elle a signé un contrat avec HSBC Continental Europe, contrat qui prévoit le rachat d'un maximum de 10,5 millions d'actions jusqu'en mars 2023, pour une contre-valeur maximale totale ne dépassant pas 210 millions d'euros.



A ce jour, Generali et ses filiales détiennent 39.661.243 actions auto-détenues, représentant 2,50% du capital. Le groupe italien communiquera au marché, conformément aux dispositions en vigueur, les détails des transactions d'achat effectuées.





Valeurs associées GENERALI MIL +2.53%