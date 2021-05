GENERALI lance une offre de rachat sur son concurrent Cattolica

(AOF) - L'assureur italien Generali a annoncé le lancement d'une offre de rachat sur son concurrent, Cattolica, dont il possède plus de 24% du capital. Le concurrent d'Axa propose 6,75 euros en numéraire par action, soit une prime de 11,6% par rapport au cours de clôture de vendredi, sachant que le titre avait bondi de près de 15% au cours de cette séance.

Cette opération permettra à la firme de Trieste de consolider sa position sur le marché italien de l'assurance et d'accélérer la diversification du mix d'activités vers le segment P&C (Dommages), conformément aux orientations du plan stratégique.

Generali anticipé des synergies de coûts et de revenus de plus de 60 millions d'euros par an avant impôts grâce principalement à des économies d'échelle.

Les coûts d'intégration connexes sont estimés à un total d'environ 150 à 200 millions d'euros avant impôts, qui seront engagés au cours des quatre prochaines années. Generali s'attend à un risque d'exécution limité dans la mise en œuvre de la fusion entre les deux groupes, grâce au partenariat stratégique déjà en cours avec Cattolica et compte tenu son l'expérience dans la gestion des intégrations.

Son impact sur le ratio de solvabilité sera de 7,8 points.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.

