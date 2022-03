Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali: la succursale de Moscou va fermer ses portes information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 12:08









(CercleFinance.com) - L'assureur italien Generali a annoncé hier soir qu'il comptait fermer sa succursale de Moscou, tout en faisant état d'une exposition 'mineure' au marché russe en matière d'investissements.



Le groupe milanais indique qu'il a également pris la décision de se retirer du conseil d'administration de l'assureur russe Ingosstrakh, au sein duquel il siégeait après avoir pris une participation de 38,5% dans son capital.



Quant à sa filiale d'assistance et d'assurance-voyage Europ Assistance, qui opère dans le pays, ses activités sont appelées à cesser, ajoute le groupe dans un communiqué.





Valeurs associées GENERALI MIL -4.37%