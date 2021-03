Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : la Commission autorise l'acquisition de JVCo Cercle Finance • 17/03/2021 à 17:20









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'une entreprise commune nouvellement créée (JVCo) par CDP Venture Capital et Generali Welion, toutes deux italiennes. JVCo fournira des services résidentiels et récréatifs aux personnes âgées, ainsi que des services de bien-être et d'assistance. La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence en raison de l'absence de chevauchements entre les activités des entreprises.

Valeurs associées GENERALI MIL +0.60%