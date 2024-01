Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Generali: l'UE valide l'acquisition de Liberty Seguros information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros par Generali.



La transaction concerne principalement le secteur de l'assurance non-vie au Portugal, où les activités de Liberty Seguros et de Generali se chevauchent.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence sur les marchés sur lesquels les sociétés sont actives et du fait que celles-ci continueront à faire face à la concurrence de plusieurs concurrents puissants.





Valeurs associées GENERALI MIL +1.94%