Generali : l'UE autorise l'acquisition d'une entreprise

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition d'une entreprise commune par Assicurazioni Generali S.p.A (Generali), basée en Italie, et Groupe paritaire de protection sociale Klesia, basée en France. L'entreprise commune regroupera l'activité de prévoyance et de santé collective de Generali Vie S.A., une entreprise contrôlée par Generali basée en France, et l'activité de prévoyance et de santé de Klesia en France. La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence compte tenu des parts de marché modérées des entreprises concernées sur les marchés considérés.

