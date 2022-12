Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali: l'UE approuve une coacquisition au Luxembourg information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 14:15









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de T-C PEP PROPERTY, basée au Luxembourg, par les sociétés KG CURA Vermögensverwaltung GmbH & Co (' CURA '), basée en Allemagne, et Generali.



T-C PEP PROPERTY est le propriétaire d'un complexe immobilier hébergeant un centre commercial, le PEP Einkaufscenter Neuperlach, situé à Munich, en Allemagne.

CURA est active dans l'immobilier, principalement en Europe.

GENERALI appartient à un groupe international actif dans le secteur des assurances et le secteur financier.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la structure des marchés. =





