GENERALI : JPMorgan relève sa recommandation

(AOF) - JPMorgan a relevé sa recommandation à Surpondérer sur le titre Generali, contre Neutre auparavant, ainsi que son objectif de cours, qui passe de 18 à 21 euros. Selon l'analyste, l'assureur italien "a réalisé d'importants progrès dans l'amélioration structurelle de son mix d'activités et de son profil de flux de trésorerie, tout en maintenant un bilan solide".

La banque américaine pense en outre que Generali est bien positionné pour faire croître ses bénéfices et ses dividendes à plus de 5% à l'avenir, grâce à la croissance organique et à une gestion disciplinée du capital. Elle intègre aussi un rachat d'actions de 500 millions d'euros par an dans ses prévisions et estime que l'assureur est dans une bonne position de trésorerie/capital pour lancer ce rachat, malgré l'incertitude qui demeure quant aux perspectives de gestion du capital

Enfin, JPMorgan affirme que le nouveau plan triennal qui sera annoncé le 15 décembre devrait être un catalyseur positif pour les actions.

