Generali Investments : transaction de marché fondée sur l'infrastructure de la blockchain

Carlo Trabattoni, CEO de Generali Asset & Wealth Management, a commenté l'opération en ces termes : "L'innovation est pour Generali Investments un pilier stratégique de croissance, car elle a le pouvoir d'améliorer la qualité de service pour nos clients et de transformer tous nos processus opérationnels et activités d'investissement. Les nouvelles technologies telles que la Blockchain sont cruciales pour acquérir de nouvelles compétences stratégiques liées au métier de la gestion d'actifs. Nous sommes fiers de faire partie des premiers acteurs européens dans ce domaine "

Cette initiative reflète les efforts de Generali Investments pour tester en environnement réel les nouvelles technologies émergentes telles que la Blockchain et les actifs numériques, qui présentent un fort potentiel pour transformer radicalement les processus de gestion d'actifs. Generali Investments est en effet convaincu que la numérisation des marchés de capitaux peut apporter des avantages substantiels à tous les acteurs dans les années à venir, en contribuant notamment à une transparence accrue des échanges et à l'accélération des processus de règlement.

Il s'agit de la première transaction de marché sur la Blockchain publique réalisée par le Groupe Generali, et parmi les premières opérations de ce genre en Europe.

(AOF) - Generali Investments, via Generali Insurance Asset Management, pour le compte de la société française Generali IARD, a acheté sur le marché secondaire des jetons (security tokens) de l'obligation numérique émise en avril 2021 par la Banque européenne d'investissement (BEI). La transaction a été réalisée sur l'infrastructure blockchain d'Ethereum, via la solution Forge de la Société Générale, pour un montant de 500 000 euros.

