Generali Investments : Powell s'est montré plutôt optimiste à propos de l'inflation

(AOF) - Après la décision de politique monétaire de la Fed livrée mercredi soir, Paolo Zanghieri, économiste senior chez Generali Investments considère qu'elle a reconnu "l'amélioration des perspectives d'inflation et le ralentissement de l'emploi, mais a veillé à ne pas céder totalement aux attentes du marché concernant un rythme rapide de réduction des taux".

Avant de poursuivre : "Le taux directeur approprié pour la fin de l'année 2024 a été abaissé de 50 points de base, ce qui implique une réduction de 75 points de base par rapport au niveau actuel (contre environ 100 points de base pour les contrats à terme). Les prévisions d'inflation à court terme ont été revues à la baisse et la croissance à la hausse, mais les perspectives macroéconomiques n'ont guère changé. Le taux directeur neutre médian est toujours fixé à 2,5 %, mais la distribution des projections est fortement orientée à la hausse".

Paolo Zanghieri indique par ailleurs que le président Powell s'est montré plutôt optimiste en ce qui concerne l'inflation et ne s'est pas inquiété que la dernière étape de la désinflation soit particulièrement difficile.

"Les risques sont équilibrés et la Fed est consciente du risque de maintenir les taux trop longtemps. Toutefois, il ne s'est pas engagé sur le calendrier de la première baisse et n'a pas non plus indiqué avec précision les conditions économiques qui la déclencheront, ajoute l'économiste senior chez Generali Investments.

Et de conclure : "Nous confirmons notre vision d'une réduction de 100 points de base l'année prochaine, nous voyons la première réduction en mai, lorsque la Fed aura suffisamment de preuves de la désinflation. "