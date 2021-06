Generali Investments Partners renforce son équipe commerciale en France

Agé de 32 ans, Alexis Filisetti était, jusqu'à présent, en charge de la sélection et de la distribution d'une gamme de fonds au sein d'un grand réseau français, Milleis, anciennement Barclays France qu'il avait rejoint en 2019. Il occupait auparavant la fonction de Asset-Liability Manager chez Barclays Vie. Il est diplômé d'un master en Banque / Finance de l'Université Paris Panthéon Sorbonne (Paris I).

Il aura pour mission de développer les relations partenaires et d'animer le réseau des conseillers en investissements financiers, en renforçant l'information et la communication auprès de cette cible.

(AOF) - Generali Investments Partners a annoncé l'arrivée d'Alexis Filisetti comme Responsable Relations Partenaires au sein de l'équipe commerciale France dirigée par Mario Petrachi et basée à Paris. Son recrutement reflète la volonté de Generali Investments Partners de poursuivre sa stratégie de développement sur le segment des professionnels de l'épargne et de la gestion de patrimoine.

