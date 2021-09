Generali Investments maintient un biais prudent en faveur du risque, mais reconnaît un risque plus élevé à la baisse dans une phase plus mature du cycle.

La faiblesse des rendements réels et la solidité de la croissance laissent encore de la marge aux actifs risqués, tandis que les taux ne remonteront que lentement, observe l'équipe.

(AOF) - Selon l'analyse mensuelle de l'équipe de Vincent Chaigneau, responsable de la recherche chez Generali Investments, des données économiques mitigées, des inquiétudes croissantes concernant le Covid et la pression réglementaire en Chine pèsent sur les perspectives. Pourtant, la reprise ne déraillera pas et les responsables politiques feront preuve de prudence en supprimant les mesures de soutien.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.