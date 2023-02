Generali Investments : les stratégies de vente pour se protéger de la baisse sont judicieuses

" Le positionnement semblant plus équilibré et la volatilité des actions se négociant sur les niveaux bas de trois ans, les stratégies de vente visant à se protéger de la baisse s'avèrent judicieuses ", conclut le gestionnaire d'actifs.

Vincent Chaigneau prévient que des données solides augmentent le risque que la Fed soit contrainte de poursuivre davantage en territoire restrictif, ce qui provoquerait un atterrissage plus difficile et une récession des bénéfices.

Cependant, souligne le Directeur de la Recherche, les données américaines de vendredi (créations d'emplois, taux de chômage, indice des services ISM) ont pu mettre à mal ce scénario. Elles sont susceptibles de remettre en question l'interprétation dovish du comité de politique monétaire de la semaine dernière, de calmer le rallye du Trésor et la vente du dollar à court terme.

" Cette situation, ainsi que l'inflation ressortie plus faible qu'attendu ont soutenu les bons du Trésor. Dans le même temps, la réouverture de la Chine et la chute des prix du gaz naturel en Europe ont réduit les risques de dégradation de l'économie mondiale ", explique Vincent Chaigneau. D'où la surperformance constante des valeurs cycliques par rapport aux valeurs défensives.

