Generali Investments : le resserrement de la Fed se fait sentir davantage sur la machine financière

(AOF) - " La Fed a entamé son cycle de resserrement il y a un an. Après 475 points de base et un début de resserrement quantitatif, les premiers effets se font sentir, davantage sur la machine financière que sur l'économie. Les faillites de Silicon Valley Bank/Signature/Credit Suisse sont largement idiosyncratiques - mais elles ont aussi une dimension systémique ", souligne Vincent Chaigneau, Directeur de la Recherche de Generali Investments.

" Certes, les banques sont mieux capitalisées qu'en 2008. De même, les pertes latentes, cette fois-ci, proviennent essentiellement de la hausse des taux longs en 2022, ce qui est moins toxique que celles liées aux bad loans en 2008 ; si le pessimisme grandissait, les taux baisseraient, réduisant mécaniquement les pertes (auto-correction) ; en 2008, la rareté du crédit a aggravé la détérioration des portefeuilles de prêts (auto-amplification) " poursuit le spécialiste.

" Néanmoins, avec la chute des cours boursiers des banques et l'élargissement des spreads financiers, le coût du capital augmente, ce qui entraînera une rationalisation des bilans. Les décideurs politiques seront désireux de stopper la contagion (qui a commencé, par exemple dans l'immobilier commercial) des pertes induites par les taux aux pertes induites par le crédit", ajoute Vincent Chaigneau.

Mais, l'inflation soutenue, la dette publique élevée et la réglementation post-crise financière de 2008 (pour réduire l'aléa moral et l'exposition des contribuables) peuvent limiter la portée ou la crédibilité des interventions.

À ce stade, pour le gestionnaire d'actifs, la seule certitude prévisible est un nouveau resserrement des conditions de prêt, et pas seulement aux États-Unis : la rareté du crédit bancaire pèsera sur l'économie, s'étendra à la finance désintermédiée et entraînera une réévaluation du crédit, ainsi qu'une décompression des spreads (le crédit plus risqué étant davantage pénalisé), conclut le Directeur de la Recherche.