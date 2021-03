Generali Investment : ce ne sera pas facile de stopper la tendance à la hausse des taux

(AOF) - Les banques centrales peuvent-elles stopper la tendance à la hausse des rendements des Treasuries 10 ans,qui a commencé à déstabiliser certains actifs, s'interroge Vincent Chaigneau, Directeur de la recherche de Generali Investment. " Ce ne sera pas facile " répond ce dernier. En effet, acheter plus d'obligations peut freiner la hausse des rendements réels, mais avec le risque de perdre le contrôle des anticipations inflationnistes.

Le gestionnaire d'actifs observe que la BCE a commencé à intervenir par le biais de déclarations des membres de son Conseil, mais il juge probable qu'elle ne prendra pas de mesures décisives cette semaine.

La Fed a semblé plus détendue - jusqu'à présent. " Même si c'est peu probable à ce stade, une "opération Twist " (c'est à dire un rééquilibrage des obligations détenues par la banque centrale vers des échéances plus longues) et/ou un allongement pur et simple de la durée des achats d'obligations dans le cadre du QE lors de la réunion du 17 mars serait une bonne nouvelle à la fois pour les obligations et pour les actions " souligne Vincent Chaigneau.

Il ajoute qu'en l'absence d'une telle intervention, la tendance à la hausse des rendements pourrait quand même être perçue comme positive, compte tenu de l'amélioration de la conjoncture économique et du fait que le marché des Treasuries reste sujet à de soudaines pénuries de liquidité.