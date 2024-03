Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Generali: hausse du dividende avec des résultats record information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Generali fait part d'une augmentation de 10,3% de son dividende proposé, à 1,28 euro par action, atteignant ainsi son objectif de dividendes cumulés sur la période 2022-24.



La compagnie d'assurance italienne revendique pour 2023 un résultat net ajusté record, en hausse de 14,1% à 3,57 milliards d'euros, et un résultat opérationnel lui aussi à un plus haut historique, en croissance de 7,9% à 6,88 milliards.



Ses primes brutes souscrites ont augmenté de 5,6% à 82,5 milliards d'euros, tirées par une progression de 12% en assurance dommages (P&C), et son ratio combiné s'est amélioré de 1,4 point à 94%, tandis que sa marge des nouvelles affaires a atteint 5,78%.



'La forte performance de 2023, avec une contribution positive de tous les segments, démontre l'exécution réussie de notre stratégie', selon le CEO Philippe Donnet, qui voit aussi Generali profiter à l'avenir des acquisitions de Conning et de Liberty Seguros.





