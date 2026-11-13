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Generali-Hausse du bénéfice sur neuf mois, malgré l'impact des catastrophes naturelles
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 08:14

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Generali GASI.MI a annoncé vendredi une progression de ses résultats sur les neuf premiers mois de l'année, malgré un préjudice de 1,5 milliard d'euros lié aux catastrophes naturelles, et a indiqué être en bonne voie pour dépasser tous les objectifs fixés dans son plan triennal s'achevant en 2027.

Le résultat d'exploitation, l'indicateur le plus suivi par le marché, a progressé de 8,5% pour s'établir à 6,45 milliards d'euros au cours de cette période. Le résultat net ajusté a augmenté de 12% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,7 milliards d'euros. Ces deux chiffres sont globalement conformes au consensus des analystes fourni par la société.

L'activité non-vie du premier assureur italien a été affectée par des catastrophes naturelles et des sinistres d'origine humaine, ce qui a alourdi le ratio combiné non actualisé – un indicateur utilisé dans le secteur de l'assurance pour mesurer la rentabilité technique – de 0,9 point de pourcentage, le portant à 95,1%, contre une prévision consensuelle de 94,8%.

(Rédigé par Gianluca Semeraro; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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