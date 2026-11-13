Generali : hausse du bénéfice net malgré l'impact inédit des catastrophes naturelles

( AFP / MIGUEL MEDINA )

L'assureur Generali a publié vendredi des résultats en forte hausse sur les neuf premiers mois de l'année malgré l'impact inédit des catastrophes naturelles sur ses remboursements.

Le bénéfice net ajusté (hors éléments exceptionnels) de l'assureur italien a augmenté de 12 % sur un an, à 3,68 milliards d'euros entre janvier et septembre, a indiqué le groupe dans un communiqué.

C'est mieux qu'attendu par les analystes financiers, qui tablaient sur un bénéfice net ajusté de près de 3,3 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a atteint 6,4 milliards d'euros, en hausse de 8,5 %.

"Les excellents résultats des neuf premiers mois reflètent la mise en œuvre réussie de notre plan stratégique et la poursuite de la forte croissance du groupe, soutenue par l’ensemble de nos segments d’activité", s'est félicité en conférence de presse le directeur financier de Generali, Cristiano Borean.

Generali présente ces bons résultats malgré "l’impact le plus élevé jamais constaté par le groupe" lié aux catastrophes naturelles et sinistres d’origine humaine, pour un montant total de 1,8 milliard d’euros, a souligné Cristiano Borean.

Les incendies d'origine humaine sur des terres desséchées cet été en Espagne, France ou au Portugal, ont causé par exemple environ 100 millions d'euros de pertes pour Generali. Une violente chute de grêle à Crémone, dans le nord de l'Italie, a aussi causé plus de 100 millions d'euros de pertes.

"Le changement climatique est sous nous yeux (...) nous travaillons toujours plus pour que les familles et les entreprises mettent réellement en place des couvertures" (via des primes d'assurance, ndlr), a souligné Cristiano Borean.

En Italie, l'assurance catastrophe naturelles est obligatoire depuis le début de l'année pour toutes les entreprises mais sa "pénétration reste un peu inférieure" à l'obligation légale, a noté Cristiano Borean.

Le directeur financier a ajouté que le nouveau contrat de sponsoring pour le futur stade de l'Inter et de l'AC Milan, qui sera appelé "Generali Stadium", sera valable pendant cinq ans, dès le lancement de la construction du stade prévue pour 2028, puis pour les vingt années suivantes.

"Ce très bel accord positionne la marque Generali à un niveau global et l’expose, entre autres, à un segment de clientèle encore plus jeune, ce qui nous donne un excellent espoir quant à la capacité de pénétration du groupe", a souligné Cristiano Borean, sans confirmer le montant du contrat.

Le cours de l'action Generali accusait une légère baisse vendredi matin à la Bourse de Milan, (-1,33 % à 44,36 euros à 10H01, heure locale).

L'assureur aux 88.000 salariés prévoit de présenter son nouveau plan stratégique à Londres le 18 novembre.