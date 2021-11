Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : hausse de 74% du résultat net sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 10:07









(CercleFinance.com) - Les primes brutes émises s'élèvent à 54 899 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2021, soit une augmentation de 6,4%. Le groupe a profité de la croissance dans les segments Vie et Dommages. L'encaissement net en Vie a augmenté à 9,5 milliards d'euros (+3%). Le résultat d'exploitation du groupe s'est élevé à 4 425 millions d'euros (+10%), bénéficiant de la performance positive des secteurs vie, de la gestion d'actifs et de la holding et autres activités. Le résultat d'exploitation du segment Gestion d'actifs a augmenté à 451 millions d'euros (+32%). Le résultat net a augmenté de 74% pour atteindre 2 250 millions d'euros (contre 1 297 millions d'euros sur les 9 mois de 2020).

Valeurs associées GENERALI MIL +0.71%