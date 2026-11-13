Generali : hausse de 12 % du bénéfice net ajusté sur les neuf premiers mois de 2026

( AFP / MIGUEL MEDINA )

L'assureur Generali a vu son bénéfice net ajusté (hors éléments exceptionnels), croître de 12 % sur un an, à 3,68 milliards d'euros, porté par la croissance de tous les secteurs, a indiqué jeudi le groupe dans un communiqué.

C'est mieux qu'attendu par les analystes financiers, qui tablaient sur un bénéfice net ajusté de près de 3,3 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a atteint 6,4 milliards d'euros, en hausse de 8,5%.

"Les excellents résultats des neuf premiers mois reflètent la mise en œuvre réussie de notre plan stratégique et la poursuite de la forte croissance du groupe, soutenue par l’ensemble de nos segments d’activité", a déclaré le directeur financier du groupe Generali, Cristiano Borean.

Le groupe a annoncé fin octobre qu'il ajoutait à ses nombreux engagements dans le sport un contrat pour le futur stade de l'Inter et de l'AC Milan, le "Generali Stadium". Le coût et la durée de ce contrat n'ont pas été précisés.

L'assureur aux 88.000 salariés prévoit de présenter son nouveau plan stratégique à Londres le 18 novembre.