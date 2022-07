Generali Global Infrastructure nomme un Directeur au sein de l'équipe de distribution

(AOF) - Generali Global Infrastructure a nommé Nicolas Moriceau au poste de Directeur au sein de l'équipe de distribution spécialisée et des relations investisseurs. Rattaché à Philippe Benaroya, Associé fondateur et Président de Generali Global Infrastructure, l'arrivée de Nicolas Moriceau s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la croissance de la société, et en particulier de l'élargissement de ses solutions d'investissements et de sa base d'investisseurs institutionnels européens.

Il renforce le pôle de distribution spécialisée et des relations investisseurs et travaillera notamment aux côtés de Stefania Pisu, Directrice au sein de ce même pôle.