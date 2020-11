(AOF) - Generali Global Infrastructure lance deux fonds d'infrastructures pour soutenir la reprise européenne. Les stratégies se concentrent sur les infrastructures européennes, qui joueront un rôle moteur dans la reprise en Europe, tout en ouvrant la voie à un avenir plus durable et plus résilient. Un des deux fonds investit dans la transition énergétique, l'environnement et la mobilité verte, l'autre dans les infrastructures sociales et la transition numérique.

Le Groupe Generali a investi 290 millions d'euros dans ces fonds, ouverts aux investisseurs tiers éligibles. Les fonds offrent une allocation flexible entre une stratégie d'investissement en dette et une stratégie en fonds propres.