Generali Global Infrastructure : Jeanne Michon-Savarit nommée Directrice du Développement Durable

(AOF) - Generali Global Infrastructure (GGI) nomme Jeanne Michon-Savarit au poste de Directrice du Développement Durable. Basée à Paris et rattachée à Gilles Lengaigne, Associé fondateur de GGI, Jeanne Michon-Savarit contribuera à l'expansion de la stratégie ESG de Generali Global Infrastructure. La prise en compte de ces critères a constitué le fondement des décisions d'investissement depuis la mise en place de la plateforme en 2018. Jeanne Michon-Savarit aura notamment en charge de structurer et de consolider l'expertise ESG au sein des équipes d'investissement de Generali Global Infrastructure.

