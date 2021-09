Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali : feu vert à l'offre sur Cattolica information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 12:14









(CercleFinance.com) - Generali a annoncé jeudi avoir reçu le feu vert de la Consob, le gendarme boursier italien, pour son projet d'OPA sur les actions de Cattolica. Le groupe d'assurance italien a prévu en conséquence d'ouvrir son offre le 4 octobre pour la clôturer le 29 octobre. L'opération, libellée à un prix de 6,75 euros l'action, vise près de 174,3 millions de titres, ce qui correspond à un montant total de près de 1,2 milliard d'euros. En 2020, Generali était devenu le premier actionnaire de Cattolica en prenant une participation de 24,4%, une opération destinée à renforcer ses activités dans l'assurance-dommages en Italie. L'objectif de l'offre est de retirer les titres de la Bourse de Milan.

